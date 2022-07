Corriere Torino: “Toro, Ricci e Pellegri a settembre con Mancini”

Il nuovo Toro di Ivan Juric sarà uno degli osservati speciali del ct della Nazionale di Roberto Mancini: il tecnico azzurro sa di poter contare su molti giocatori, e tra i granata pone molta fiducia in Ricci e Pellegri. La stessa fiducia che il Torino ha confermato di avere in Pellegri, dopo averlo riscattato dal Monaco per circa 5 milioni di euro. Una fiducia che adesso l'attaccante dovrà ripagare, considerando che insieme a Sanabria occuperà il posto lasciato da Andrea Belotti, sia nel Toro che nella Nazionale, a fianco di Immobile. Con la nazionale Pietro ha buoni ricordi, come scrive il Corriere Torino: "2 reti nelle 3 gare europee con l’Under 21, a coronamento di una convincente parte finale di stagione proprio col Toro". Anche Samuele Ricci è riuscito a conquistare la fiducia sia del Torino che di Mancini: un riscatto dall'Empoli di circa 11 milioni di euro, e a 20 anni è già fondamentale anche in nazionale, prima con l'Under 21 e ora con la Maggiore. "Sono di fatto i nuovi simboli di un Toro che dopo aver riconquistato la top ten in campionato, punta a un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione. Con una base giovane e con più italiani in campo".