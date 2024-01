Corriere Torino: “Toro, rinnovi e futuro”

I rinnovi di Linetty e Vojvoda sono stati ufficializzati, ma non è finita qui. Nell'agenda di Vagnati ci sono anche altri prolungamenti da discutere. Corriere di Torino fa il punto della situazione proprio a riguardo dell'agenda rinnovi: "Nell’agenda del direttore tecnico Davide Vagnati restano ora tre situazioni da sbrogliare per ciò che riguarda i contratti in scadenza dei calciatori: quelle relative a Koffi Djidji, Luca Gemello e Ricardo Rodriguez. Su tutte è la situazione del capitano granata a spiccare e non è escluso che il suo destino possa essere legato a quello di Ivan Juric".