Corriere Torino: “Toro, ritmo Champions dopo la svolta tattica”

L'edizione odierna del Corriere della Sera tra le varie tematiche affrontate ha trattato anche quella dell'ultimo periodo che sta vivendo il Torino. I ragazzi di Juric dopo il cambio modulo, hanno conquistato punti e sicurezza ed i risultati lo confermano. A seguire le parole del quotidiano: "I granata partono per Firenze con fiducia e consapevolezza nonostante contro l’Udinese non sia arrivata la vittoria sperata. Per quel che si è visto, la squadra sembra riuscire a produrre più occasioni da gol contro avversarie che cercano di proporre calcio (come la Fiorentina) rispetto a chi scende in campo difendendosi con un blocco basso come i friulani di Cioffi. Inoltre, dà fiducia la classifica parziale degli ultimi otto turni. Da quando il Torino ha cambiato modulo, passando al 3-5-2 nella gara di Lecce del 28 ottobre, ha raccolto quindici punti..."