Corriere Torino: “Toro, rodaggio di lusso”

Tra gli osservati speciali nel match in programma domani contro la Cremonese saranno Perr Schuurs e Nikola Vlasic. I due nuovi acquisti granata domani potrebbero già essere impiegati da Ivan Juric: per loro potrebbe essere un banco di prova importante per dimostrare fin da subito il loro potenziale. "Schuurs cerca l’esordio assoluto in maglia granata. Arrivato al Toro per 9 milioni di euro più bonus dall’Ajax pochi giorni dopo Ferragosto, è lui l’erede designato di Gleison Bremer, e Juric ha fatto capire di volerlo inserire in fretta, per sfruttare i suoi pregi e lavorare sui suoi difetti" scrive il quotidiano. "Vlasic - continua il quotidiano - ha già raccolto due presenze, a Monza (entrato nel secondo tempo al posto di Miranchuk) e contro la Lazio, match in cui ha giocato novanta minuti. Fin qui non ha ancora fatto vedere veri lampi del suo innegabile talento: c’è una condizione fisica da affinare, così come l’intesa con i compagni del reparto avanzato, da Radonjic a Sanabria".