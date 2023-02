Corriere Torino: “Toro, Samuele Ricci prova a recuperare per il Derby”

Una gara importante, quella di martedì - 28 febbraio - tra Torino e Juventus, e tanto è importante la gara quanto i giocatori dei due allenatori da portare in panchina: proprio per questo, Samuele Ricci sta tentando di ridurre i tempi del suo infortunio al soleo sinistro. I risultati sembrano buoni, il giocatore migliora, ma bisognerà aspettare il lunedì: "Con Ricci in campo, il Torino quest’anno ha perso solo tre partite. Sei dei nove ko totali, compreso quello del derby di andata, sono maturati quando tra i protagonisti non c’era il numero 28 granata", scrive il Corriere Torino. "Ricci è indubitabilmente un perno difficilmente sostituibile: sa tamponare le falle difensive, sa mettere a disposizione tante giocate che quasi non si notano ma che pesano molto e ultimamente stava progredendo anche nell’inserimento e nel tiro in porta".