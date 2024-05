Corriere Torino: “Toro, sempre più Ilic”

Torna segnare Ivan Ilic contro il Milan, un gol fondamentale per le speranze europee del Torino. Tre gol in stagione, ma il suo bilancio non è tra i più positivi. Contro l'Atalanta però c'è l'occasione per chiudere bene la stagione: "Eppure, il suo bilancio della stagione che sta per chiudersi non è positivo. Resta, per quanto lo riguarda, una sensazione di incompiutezza tenendo presente il potenziale che ha. Complice anche l’infortunio, una lesione al legamento mediale del ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori dai giochi per circa un mese e mezzo tra marzo e aprile".