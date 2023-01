Corriere Torino: “Toro senza energia”

"Ci sono mancate le energie, si vedeva dall’inizio che mancavano spunti e accelerazioni. Una squadra come la nostra fa fatica se non è al massimo" ha detto Ivan Juric al termine della sconfitta di ieri in campionato contro lo Spezia. "Un Toro spento e visibilmente provato sul piano tecnico e mentale dopo la bella vittoria col Milan in Coppa Italia non si è ripetuto contro lo Spezia, né sul piano della prestazione né su quello del risultato" scrive il Corriere di Torino. Oltre la sconfitta, a preoccupare Juric è l'infortunio di Sasa Lukic, costretto ad uscire per un problema muscolare: nelle prossime ore il serbo svolgerà gli esami strumentali per capire l'entità del problema.