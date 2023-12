Corriere Torino: “Toro solido e in salute, ma i problemi con gli arbitraggi…”

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha commentato il pareggio di ieri contro il Frosinone. La gara è terminata sullo 0 a 0 nonostante le numerose occasioni create e qualche imperfezione arbitrale a sfavore dei granata. A seguire le parole del quotidiano: "Per il Torino nel bagaglio del viaggio di ritorno da Frosinone ci sono un punto, tanta consapevolezza e un pizzico di rammarico. Le buone sensazioni sono dettate dal fatto che, in casa di un Frosinone che ha raccolto 17 punti su 21 nel suo stadio, la squadra ha interpretato bene la gara, raccogliendo il settimo clean sheet stagionale (solo Inter e Juve hanno fatto meglio). Ma resta un po’ di amaro in bocca per un finale di match che avrebbe potuto regalare qualcosa in più..."