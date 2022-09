Corriere Torino: “Toro, sono fondamenta già solide”

"Restiamo coi piedi per terra" sostiene il patron del Torino Urbano Cairo dopo che i granata di Juric hanno conquistato dieci punti in cinque partite. "La banda Juric viaggia alla media di 2 punti a partita: vittorie con Monza, Cremonese e Lecce, pareggio con la Lazio e sconfitta a Bergamo in una gara giocata alla pari. Corazzate come Inter e Juve sono dietro. Due i clean sheet finora (contro Lazio e Lecce). E delle 5 reti subite in generale, 3 sono arrivate con l’Atalanta (2 su rigore). Gol ininfluenti, infine, quelli presi a Monza (a tempo ormai scaduto) e a Cremona (sul 2-0 Toro). Insomma, fase difensiva già piuttosto solida" scrive il quotidiano.