Corriere Torino: “Toro, volto provvisorio”

Sta prendendo forma il nuovo Torino di Ivan Juric: ieri allo stadio Filadelfia si sono riuniti i granata al mattino presto. "Solo un manipolo di curiosi ai cancelli e porte chiuse al pubblico a causa della presenza di un cantiere mirato all’allestimento di sala relax e sala mensa. Quest’ultima ha un’importanza spesso sottovalutata all’esterno: quando sarà completata la squadra non sarà più costretta a spostarsi per partecipare ai pranzi collettivi che lo staff tecnico è solito rendere obbligatori per cementare il gruppo e costruire un’alchimia positiva" scrive il quotidiano. "Il Torino che si è ritrovato in questi giorni - continua il quotidiano - ha sicuramente un volto provvisorio, tra calciatori di rientro dai prestiti, giovani del vivaio ed elementi che sono sul mercato. Juric ha in mano un elenco da 24 effettivi".