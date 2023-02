Corriere Torino: “Tre mosse granata per l’assalto al settimo posto dell’Udinese”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi si concentra sul match di domenica che vedrà il Toro impegnato contro l'Udinese. L'obiettivo per i granata sarà quello di cercare di riscattarsi dall'eliminazione subita per mano della Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Il tecnico del Torino, Ivan Juric, sta studiando tre mosse per questo scontro diretto. Contri i friulani ci sarà infatti in palio quel settimo posto che a fine potrebbe garantire l'accesso alla Conference League (dipende da chi vincerà la Coppa Italia). Le tre mosse che sta studiando Juric, secondo il Corriere Torino, riguardano le scelte degli uomini di cui potrà disporre. La difesa tornerà di nuovo numerosa (out solo Zima) con il recupero di Djidji e il nuovo innesto Gravillon. A centrocampo si punterà di nuovo su Ilic che a Firenze è entrato solo per gli ultimi 28 minuti di gara. E infine in attacco si potrebbe rivedere tra i convocati Pietro Pellegri che fin qui non è stato fortunato in stagione ma del quale Juric si fida molto come ha spesso sottolineato lo stesso allenatore.