Corriere Torino: “Ultimo sprint di mercato, Praet e Barrow nomi caldi”

"Da oltre un anno il Torino ha perseguito la politica dell’abbattimento del monte ingaggi razionalizzando gli stipendi dei giocatori e a ciò si è unito il ritorno nella parte sinistra della classifica - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - La società ha quindi intenzione di proseguire sulla strada intrapresa". In questo senso vanno viste le uscite di giocatori che non rientrano nel progetto di Juric: Izzo, Verdi e Zaza su tutti. In entrata sono invece caldi due nomi: "Per la trequarti il nome preferito dal Torino resta quello di Dennis Praet, ma Musa Barrow avrebbe il vantaggio di poter essere impiegato anche da prima punta. A quelle cifre il Torino non lo acquisterebbe ma si sa: negli ultimi giorni di mercato tutto può accadere".