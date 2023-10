Corriere Torino: “Un pareggio che sta stretto al Toro, il Verona è soddisfatto”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la partita di ieri del Torino che ha pareggiato 0-0 contro il Verona. La squadra di Juric non può essere contenta di questo punto e il bicchiere è chiaramente mezzo pieno solo per gli scaligeri. Le occasioni per i granata ci sono state ma solo frutto di sgasate e iniziative personali. I gialloblù sono stati invece compatti e con le linee vicine senza concedere molto e difendendo bene la loro metà campo. Adesso sabato ci sarà la sfida contro la Juve e Cairo è pensa già a quello: "Ora pensiamo al derby, ci sarà sicuramente la testa giusta".