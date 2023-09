Corriere Torino: “Un Toro a tutto Vlasic”

Nikola Vlasic sarà l'ago della bilancia di questa stagione. Dal trequartista passeranno anche le scelte tattiche di Ivan Juric. L'edizione odierna del Corriere Torino parla proprio di questo aspetto. Il croato ha spaventato un po' tutti quando si è fermato col Genoa, ma ha recuperato e con la Salernitana ci sarà. "La soluzione potrebbe essere nel cambio modulo, se la scelta fosse quella di provare a utilizzare la doppia punta Sanabria-Zapata. Vlasic sarebbe perfetto per giocare da trequartista in un 3-4-1-2, per la sua capacità di legare il gioco e di innescare le punte. Oppure, se Juric pensasse a un 3-5-2 classico, allora Nikola potrebbe essere provato da mezzala pura, in modo da partire qualche metro più indietro avendo comunque la possibilità di puntare la porta, a differenza di quello che accade troppo spesso ora".