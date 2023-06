Corriere Torino: “Un’estate granata: Buongiorno incontra Cairo a New York”

Nell'edizione odierna del quotidiano, il Corriere di Torino racconta come stanno trascorrendo le vacanze i calciatori granata. Su tutti, spicca l'incontro tra Buongiorno e Cairo a New York. Si legge: "Il Toro è chiuso per ferie ma una cellula granata batte nella Grande Mela, dove il presidente Urbano Cairo ha incontrato il vicecapitano Alessandro Buongiorno. Il numero uno del club è negli States per lavoro, il difensore è in vacanza con la fidanzata, Margherita, dopo aver chiuso la stagione nel migliore dei modi, titolare con l’Italia in Nations League. Ricci, Pellegri e Popa sono impegnati nell'Europeo Under 21, mentre tutti gli altri calciatori del Torino sono in vacanza. C’è chi ha puntato su località esotiche come Yann Karamoh, che si è goduto le isole Turks and Caicos per festeggiare il rinnovo di contratto. C'è Djidji, in vacanza a Saint-Tropez, c'è Antonio Sanabria, che è volato in Spagna tra Madrid e Barcellona per stare con le adorate figlie Mia e Arianna, e c’è chi ha scelto la Tanzania, come Perr Schuurs e Brian Bayeye".