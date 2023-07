Corriere Torino: “Vagnati in Trentino per fare il punto con Juric sul mercato”

potrebbe cambiare solo di fronte a una cessione pesante. Singo viene accostato spesso al Milan, Ricci piace a Napoli e Lazio, mentre Schuurs è nei radar della Premier League: si valutano, però, solo proposte indecenti, proprio per poter poi eventualmente intervenire con forza sulle alternative più importanti". Così l'edizione torinese del Corriere sul mercato, ma i granata hanno anche una base solidissima: "Una situazione che ha permesso a Ivan Juric di lavorare in maniera concreta e utile fin dal primo giorno di ritiro. Una base decisamente solida che allo steso tempo mette i dirigenti granata nella migliore condizione per affrontare senza affanni il lungo mercato: caccia ai profili più adatti a completare la rosa, con un occhio attento anche alle risposte di alcuni giovani parecchio interessanti aggregati alla prima squadra".