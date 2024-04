Corriere Torino: “Vanja, il punto fermo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Vanja Milinkovic-Savic è diventato il punto fermo di questo Torino. "La vittoria contro il Monza ha portato a quindici il numero di partite in cui il serbo non ha subito gol, risultando da questo punto di vista tra i migliori d’Europa. In Italia soltanto Sommer ha saputo fare meglio del granata, che risulta secondo solo al portiere dell’Inter anche allargando lo sguardo ai cinque campionati europei più importanti" si legge tra le pagine del quotidiano.