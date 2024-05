Corriere Torino: “Vanja, il salto di qualità”

Nonostante qualche errore tra i pali, quella di Vanja resta comunque una stagione positiva. "Quella che sta per volgere al termine è stata la stagione della consacrazione di Vanja Milinkovic-Savic. Il gigante serbo è sbocciato e ha confermato la crescita intrapresa negli ultimi due anni, compiendo ulteriori passi in avanti sul piano tecnico e soprattutto della maturità. Per Vanja parlano innanzitutto i numeri: in campionato ha saputo mantenere la porta inviolata in 18 occasioni su 34. Da questo punto di vista nessuno in Serie A ha saputo fare meglio di Milinkovic-Savic, che condivide il primato con Sommer dell’Inter".