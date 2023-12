Corriere Torino: Vanja, la scommessa che il Toro vuole vincere”

Il portiere che divide la piazza granata, ma che sta collezionando una serie di risultati importanti. Vanja è il secondo portiere del campionato italiano per cleen sheet, dietro al solo Sommer dell'Inter. Il serbo ha attraversato momenti fatti di alti e bassi, come l'ultimo derby. Ora però Vanja sta attraversando un buon periodo di forma, specie dopo l'esclusione a sorpresa contro il Bologna. Corriere Torino si concentra su questo aspetto: "Col senno di poi quella di pungolare Vanja è stata una mossa vincente: contro Atalanta, Frosinone ed Empoli è arrivato un tris di clean sheet (prima volta per lui) condito da interventi decisivi in ogni partita (ma anche da un pizzico di fortuna per quel fuorigioco millimetrico di Ebuehi). L’obiettivo, manco a dirlo, è proseguire la striscia contro l’Udinese".