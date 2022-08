Corriere Torino: “Verso Monza-Torino, Brianza miniera granata”

Il Torino inizierà il proprio campionato contro il Monza sabato sera. "Un appuntamento affascinante per tanti motivi - esordisce il Corriere Torino - Sarà il primo confronto in Serie A tra granata e biancorossi. I due club fin qui si erano affrontati soltanto in Coppa Italia e Serie B (l’ultima volta nel 2001). Ma soprattutto, una visita in Brianza per il Torino non è mai banale, perché da quella terra è arrivata una grossa fetta dell’ultimo scudetto, quello del 1976". Dall'allenatore Luigi Radice, "visionario e vincente", a Paolino Pulici, "che non ha bisogno di presentazioni", passando per Luciano Castellini "nato a Milano, ma ha imparato il mestiere in maglia biancorossa". "Dal Monza al Torino fu la traiettoria anche di Patrizio Sala, altro brianzolo doc. Pat Sala arrivò dal Monza nel 1975 e vinse lo scudetto al suo primo anno in granata - continua il quotidiano, per poi concludere con Cluadio Sala - "Forse non si aspettava che sarebbe diventato uno dei simboli del club e uno dei più longevi e apprezzati capitani. Ma si fece largo con pochi fronzoli, tanta concretezza e grande tempra: doti che sono il marchio di fabbrica dei grandi brianzoli del Torino".