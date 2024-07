Corriere Torino: “Via Rodriguez e Buongiorno, c’è da assegnare la fascia”

Le pagine sui quotidiani in edicola

"Rodriguez ha salutato per fine contratto, Buongiorno è stato ceduto al Napoli - si legge - . La domanda sorge spontanea: chi sarà il capitano del Torino nella stagione2024/2025? Nei prossimi giorni Paolo Vanoli prenderà una decisione e sicuramente in merito avranno un peso le indicazioni in arrivo dallo spogliatoio. L’amichevole che apre la stagione, quella con la Virtus Verona il 20 luglio, darà una prima risposta".