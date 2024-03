Corriere Torino: “Vittoria pesante, Sanabria si conferma ottimo rigorista”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina scrive in merito alla vittoria del Toro che battendo 1-0 il Monza è riuscito a superarlo in classifica e a dare credito ai suoi sogni per l'Europa. I granata grazie ai tre punti di ieri sono riusciti a salire in classifica a quota 44 punti staccando proprio i biancorossi rimasti fermi a quota 42, si tratta di un bottino quasi da record nella storia recente del club: soltanto una volta dopo 30 giornate il Torino aveva collezionato più punti, era il 2018/19 quando aveva totalizzato 48 punti. Per il Toro è stata decisiva la rete di Tonny Sanabria al secondo gol nelle ultime tre partite (dopo quello di Napoli). Il numero 9 paraguaiano conferma il suo ottimo feeling con i tiri dal dischetto perché in Serie A ha trasformato tutti e tre i calci di rigore che si è incaricato di battere.