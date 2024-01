Corriere Torino: “Vittorie in trasferta e Claudio Ranieri, tabù Toro da sfatare”

"Verso Cagliari, vittorie in trasferta e Claudio Ranieri: tabù Toro da sfatare - scrive l'edizione odierna del Corriere - Il Torino ha ripreso ieri mattina al Filadelfia la marcia di avvicinamento verso la trasferta di Cagliari. Il Torino cerca i 3 punti per rimanere aggrappato al treno Europeo: inizia un miniciclo di quattro partite contro squadre in corsa per la salvezza (Salernitana,Sassuolo e Lecce) prima del recupero contro la Lazio. I granata devono sfatare un doppio tabù; la vittoria in trasferta manca da fine ottobre e un successo contro Claudio Ranieri manca addirittura dal 1995".