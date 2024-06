Corriere Torino: “Vlasic è guarito e aspetta gli azzurri”

L'edizione odierna del Corriere pone un focus su Vlasic, avversario dell'Italia agli Europei: "Vlasic è guarito e spetta gli azzurri, lunedì 24 giugno c'è Italia-Croazia: Bellanova e Buongiorno contro Niksi. Sabato Vlasic è tornato in campo per uno spezzone dell'amichevole contro il Portogallo, quando basta per convincere lo staff tecnico: è tornato abile e arruolatile per quello che sarà il suo terzo grande torneo per nazionali"