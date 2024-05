Corriere Torino: “Vlasic ko, Juric ora pensa a Ricci sulla trequarti”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina analizza la situazione legata al centrocampo del Toro. Il tecnico granata Ivan Juric per le ultime tre partite dell'anno dovrà infatti molto probabilmente fare a meno di Nikola Vlasic che è uscito nel primo tempo della sfida contro il Bologna per un problema muscolare. Il trequartista croato dovrebbe quindi aver già messo la parola fine al suo campionato e ora Juric sta studiando le possibili alternative per le ultime tre gare. Secondo il quotidiano, nei pensieri dell'allenatore del Torino c'è l'idea di avanzare Samuele Ricci schierandolo quindi come trequartista e non più come regista davanti alla difesa. Un'altra alternativa ma che al momento pare in secondo piano è quella relativa al giovane della Primavera, Zanos Savva.