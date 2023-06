Corriere Torino: “Vlasic punta alla Nations League. Il Toro sullo sfondo”

"Nikola Vlasic confermato al Toro? Ci sono ancora speranze, nonostante il club granata abbia scelto di non esercitare il riscatto a 13 milioni circa entro il termine del 10 giugno. Il trequartista croato, al momento, dal1° luglio tornerà ad essere a tutti gli effetti un calciatore del West Ham. Nell’annata trascorsa sotto la Mole si è rivalutato, sebbene la sua stagione sia stata condizionata più del dovuto dalla presenza del Mondiale a metà annata. Alla fine, però, il bottino di 34 presenze con cinque reti e sei assist raccolto nella Serie A da poco conclusa può ritenersi soddisfacente, soprattutto considerando che era reduce da un campionato deludente con i londinesi in Premier League". Così l'edizione odierna del Corriere Torino sulla situazione legata al trequartista croato. E ancora: "Il West Ham spara alto, anche troppo probabilmente, ma filtra la convinzione che con un po’ di tempo sia possibile arrivare a un accordo. Il calciatore ha già fatto la sua scelta, vuole restare a Torino. E per Juric la sua conferma sarebbe importante. La stessa cosa si può dire per Aleksey Miranchuk. Il Toro ha l’intenzione di trattenere pure il trequartista russo, ma lascerà scorrere il termine per il diritto di riscatto (domani, 17 giugno) e poi imbastirà una nuova trattativa con l’Atalanta proprietaria del cartellino".