Corriere Torino: “Vojvoda-Lazaro, gli esterni di Juric per il Milan”

La lesione al bicipite femorale sinistro rimediata da Ola Aina è l'occasione per Vojvoda di riprendersi la titolarità. Chiuso sinora dal buon rendimento del nigeriano, e da quello di Lazaro, il kosovaro ora può sfruttare l'assenza del compagno per rientrare in pianta stabile nella formazione titolare. Contro il Milan, infatti, è facile presumere che Vojvoda venga schierato dal 1' a sinistra, con Lazaro dirottato a destra al posto di uno spento Singo. Queste le parole del Corriere di Torino nell'edizione odierna del quotidiano: "Per sostituire Aina con il Milan ci sono numerose soluzioni. In rosa ci sono altri quattro esterni in grado di giocare a destra: Bayeye (fin qui mai utilizzato), Singo, Lazaro e Vojvoda. Considerando lo stato di forma mostrato recentemente da tutti questi giocatori, è verosimile che possano essere gli ultimi due a essere chiamati in causa contro un Milan che metterà a dura prova le catene laterali del Toro, soprattutto quella di destra, dove imperversano Theo e Leao".