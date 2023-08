Corriere Torino: “Vola il Toro dei Balcani, Vlasic subito protagonista”

"Il Toro stappa la sua stagione superando in rimonta la Feralpisalò al Grande Torino - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Vittoria tanto patita (30 tiri dei granata e 13 parate del portiere Pizzignacco, ieri formato Superman) quanto meritata". Il "Toro dei Balcani", come titola il quotidiano, vince e convince: "Minuto 22: Vlasic recupera palla, Ilic imposta, Radonjic rifinisce di tacco e Vojvoda segna rientrando sul destro, il suo piede più educato". Poi la gran botta dalla distanza di Ilic. Nella gara si ha avuto modo di osservare gli acquisti granata all'opera: "Bellanova ha cominciato forte, dando spinta e peso alle azioni ma pasticciando un po’ sul più bello. Ottimo l’esordio-bis di Vlasic, innamorato di Torino e del Torino: una traversa di testa, alcuni assist e soprattutto una presenza costante nel cuore del gioco. Vlasic è tornato, ma è un po’ come se non fosse mai andato via".