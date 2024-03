Corriere Torino: “Zapata-Bellanova, l’asse che fa la differenza”

I due uomini in più del Torino, Zapata e Bellanova. Uno crea, l'altro segna. Contro la Roma è arrivato l'ennesimo gol firmato dall'asse. Corriere Torino pone l'attenzione proprio su loro due: "Il laterale è forse l’esterno destro più in crescita del campionato. A una fase difensiva attenta, cosa che secondo Juric era il suo limite, sta unendo una fase offensiva in grande evoluzione. La squadra riesce a sfruttare sempre meglio la sua corsa, servendolo in profondità, lui sta migliorando tantissimo nei cross (sono cinque gli assist messi a segno finora) e contro il Lecce ha pure trovato il gol. Duvan sta ritrovando una continuità realizzativa che gli mancava da un paio d’anni: sono 4 i gol segnati nelle ultime 6 partite, 8 in tutto quelli realizzati al Toro (a cui si aggiunge quello siglato con la maglia dell’Atalanta a Frosinone a inizio campionato)".