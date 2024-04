Corriere Torino: “Zapata firma fino al 2026”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna del Corriere di Torino ha presentato il derby di sabato e riassunto l'andamento dell'allenamento a porte aperte di ieri. "Derby, temperatura già alta. E Zapata firma fino al 2026" si legge sul quotidiano, oggi in edicola. "Porte aperte ieri al Filadelfia per i tifosi granata: erano in duemila a seguire la banda di Juric. Il colombiano ha fatto otto reti alla Juve: quando Duvan vede bianconero..." viene aggiunto sull'edizione locale del quotidiano nazionale.