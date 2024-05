Corriere Torino: “Zapata, numeri da leader”

Duvan Zapata è stato tra i migliori in questa stagione granata: "Decisivo e non soltanto per i gol. Duvan Zapata ha vestito ancora una volta i panni del trascinatore, sbloccando la gara con il Milan e battendosi in ogni zona del campo fino al fischio finale. Contro i rossoneri è arrivata la dodicesima rete in granata per il colombiano. Con quello segnato al Milan diventano otto i gol di testa del colombiano in questo campionato, tanti quanti quelli di Harry Kane in Germania. Nei cinque campionati europei più importanti nessuno ha fatto meglio degli attaccanti di Toro e Bayern Monaco, che condividono dunque il primato" scrive il quotidiano.