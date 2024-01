Corriere Torino: “Zapata-Sanabria per svoltare fuori casa”

Il Corriere Torino torna a parlare del campionato con la trasferta di Cagliari in programma tra due giorni. "A Cagliari ci vorrà il Toro da trasferta di una volta, ci vorrà quella squadra che mieteva risultati lontano da Torino giocando con personalità e voglia di fare la partita" esordisce il quotidiano. Poi il Corriere Torino conclude sollecitando l'apporto degli attaccanti: "In avanti tocca ancora a Sanabria e Zapata: tutti e due cercano il primo gol in trasferta (anche se Duvan ha segnato in casa del Frosinone a inizio campionato, con la maglia dell’Atalanta). La loro astinenza lontano da casa è quella di tutto il Toro, Juric è contento di come i due si muovono in campo ma ora occorre che la squadra li metta in condizione di inquadrare la porta più spesso"