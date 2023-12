Corriere Torino: “Zapata show, il Toro scala la classifica”

L'edizione odierna del Corriere di Torino commenta l'ultima vittoria casalinga dei granata. I ragazzi di Juric hanno guadagnato altri 3 punti ed ora sognano in grande. Il trascinatore indiscusso di questo nuovo Toro è Duvan Zapata, che grazie ad un suo gol ha portato i compagni alla vittoria sabato sera. A seguire le parole del quotidiano: "Sanabria è magico e imbuca per Bellanova, cross da destra dell’esterno ex Inter e testata vincente di Zapata. Vale tre punti e una classifica importante la quinta zampata (la quarta in granata) in questo campionato del colosso colombiano. Gara sporca, spigolosa, con un Empoli impreciso all’inizio, ma che ha cercato fino all’ultimo di venire a capo dell’organizzazione e della «cattiveria» a tutto campo dei granata..."