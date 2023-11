Corriere Torino: “Zima bene in Nazionale, il Toro ha risolto la crisi in difesa”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi riporta la notizia della crescita di David Zima. Il difensore del Toro ha giocato 90 minuti con la sua Repubblica Ceca nella sfida con la Polonia che si è conclusa 1-1. Questa sua prova di buon livello è un'ottima notizia anche per Juric e il suo staff perché significa che può contare al 100% sul centrale classe 2000. La difesa del Toro in questo modo non è più in emergenza dopo che per le ultime partite si era dovuto adattare un mediano come Tameze a giocare nella linea arretrata. Per Zima si tratta di un punto da cui ripartire dopo un 2023 finora molto complicato per lui dato che non gioca titolare in Serie A dall'8 gennaio contro la Salernitana. Per il numero 6 del Toro c'è stata una lunga serie di infortuni negli ultimi mesi, ma ora il peggio sembra essere passato.