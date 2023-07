Corriere Torino:”Il Torino cambia sede, Karamoh torna a lavorare sul campo”

Toro primo bilancio - si legge sul quotidiano - domani l'amichevole con il Modena chiude il ritiro in Val Rendena, poi i granata torneranno a Torino e dal 2 agosto la trasferta francese: in programma le amichevoli con Lens e Reims. L'ossatura della squadra è fatta, la risposta dei ragazzi è stata molto buona. Intano però si ferma Milinkovic, in infermeria ci sono anche Karamoh e Linetty, il francese ha ripreso ad allenarsi a parte dopo la lieve distorsione al ginocchio. Il racconto dell'attualità in casa granata comprende anche il trasferimento della sede del club, che per la prima volta nell'era Cairo abbandona via Arcivescovado 1 per spostarsi in un palazzo in via Viotti 11."