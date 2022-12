La Gazzetta dello Sport: “Vlasic leader, muro Schuurs. Spunta Gineitis”

"Il Toro è pronto a ripartire - afferma La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Il ritiro spagnolo ha permesso a Ivan Juric di tirare a lucido i suoi uomini". Emerge dalle parole del quotidiano un primo bilancio sulle indicazioni arrivate durante il periodo di sosta: "Nikola Vlasic è ormai diventato un punto di riferimento non soltanto per i compagni ma anche per la tifoseria. Gli infortuni di Ola Aina e Singo impediscono un ricambio energetico sulle fasce e Juric dovrà quindi insistere per 2-3 partite sulla coppia Lazaro-Vojvoda. La certezza è il difensore olandese Perr Schuurs, sempre più a suo agio da comandante della linea arretrata". Infine la novità della sosta, Gvidas Gineitis, centrocampista della Primavera di Scurto: "Juric lo osservava da un po' - conclude il quotidiano - Trovandosi ad allenarlo è rimasto impressionato dalle sue caratteristiche alla Pobega".