Gazzetta dello Sport: “Bellanova show, piace a Spalletti il turbo Toro”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport approfondisce le ultime prestazioni di Bellanova. Il giocatore per la squadra è davvero importante, tanto da esser diventato un intoccabile. "Trentasei all’ora è stata la velocità di punta toccata, il 26 gennaio, a Cagliari da Bellanova in quella galoppata esaltante con la quale ha tagliato in due la difesa sarda prima dell’assist dell’uno a zero a Zapata. Replay sabato a Reggio Emilia". Il quotidiano ha poi continuato parlando della possibilità concreta per Bellanova di poter essere convocato per l'Europeo: "La Germania è la destinazione di un sogno che non è più impossibile. Anzi... La “Freccia” di Rho è diventato uno degli osservati speciali del commissario tecnico, Luciano Spalletti: è uno degli esterni protagonisti in Serie A."