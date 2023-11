Gazzetta dello Sport: “Bologna e Torino affari d’oro”

Bologna e Torino - che si affronteranno lunedì al Dall'Ara - questa estate hanno investito molto per alzare il livello e puntare all'Europa: "Il club di Saputo ha acquistato per 52 milioni e incassato con tre cessioni forti per 33,2 (manca una tranche per Arnautovic); il Toro - considerati i parametri di cui sopra - ha speso per 49,75 milioni di euro e ceduto per 15,5 milioni" scrive il quotidiano.