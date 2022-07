La Gazzetta dello Sport: “Bremer, c’è concorrenza. A Sanabria il 9”

Gleison Bremer è uno dei giocatori che maggiormente ha attirato l'attenzione in questa sessione di mercato: miglior difensore della Serie A, adesso ha addosso l'interesse di due grandi club italiani. Da una parte l'Inter per il post Skriniar, e dall'altra la Juventus per il post De Ligt. Entrambe sono decise a puntare sul brasiliano, e il Torino ha una valutazione del giocatore che si aggira sui 50 milioni. Intanto, in attesa di sapere il futuro di Bremer, in casa Toro si pensa già ai numeri di maglia della prossima stagione: a Sanabria verrà consegnato il 9. "Tonny Sanabria - scrive la Gazzetta dello Sport - si è preso la maglia più pesante. Una bella dimostrazione di personalità, innanzitutto, ed emerge anche la voglia di essere sempre più protagonista nel Toro. I numeri da portare dietro la schiena nella nuova stagione non sono ancora ufficiali, però la «consegna» del testimone è già stata fatta, e molto volentieri, dal club. Per l’attaccante sudamericano l’eredità di Belotti ha il valore di una investitura in piena regola, una massiccia iniezione di fiducia e stima nelle sue qualità. Tecniche e morali, visto che il Gallo oltre ai gol (che sono 100 in campionato) nei suoi sette anni ha saputo regalare alla squadra granata tante partite da trascinatore. Adesso questo ruolo tocca a Sanabria".