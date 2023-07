Gazzetta dello Sport: “Buongiorno da capitano: i tifosi lo acclamano al Filadelfia”

"E' stato il raduno dei sentimenti, innaffiato da una massiccia dose di entusiasmo. Millecinquecento cuori granata, forse anche qualcuno in più – difficile dirlo con esattezza – hanno salutato l’avvio della nuova stagione del Torino di Ivan Juric. Cori, applausi, tifo incessante per quasi tre ore nonostante un sole caldissimo abbia cotto la città per tutta la giornata", scrive la Gazzetta dello Sport: così il Toro ha iniziato la nuova stagione, tra l'amore e il tifo di casa e della sua gente. "C'è la tifoseria organizzata, e mischiatitra la gente tantissimi ragazzi,bambini,donne e famiglie intere. Ne esce una bella immagine, pulita, di una passione che non conosce età. La società granata ha fortemente voluto questo primo momento di unione tra la squadra e la sua anima cittadina, due giorni prima di partire per un ritiro in Val Rendena che, al centro sportivo Pineta, sarà tutti i giorni a porte aperte. Il perché è logico: il Toro doveva partire dal Filadelfia, dalla propria casa, insieme ai suoi tifosi": e tra il tifo, qualche coro di ovazione all'ormai volto del Toro Buongiorno, possibile capitano per la prossima stagione.