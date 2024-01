Gazzetta dello Sport: “Buongiorno leader del Toro: più di una torre”

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport celebra la grandissima prestazione del canterano granata in occasione del match contro il Genoa "Buongiorno leader Toro: più di una torre, Alessandro difensore totale" il titolo scelto oggi dal quotidiano sportivo. Il difensore sta vivendo la sua miglior stagione in granata ed oggi per la squadra è un grandissimo punto di riferimento. "Fra i migliori anche a Genova, il ragazzo cresciuto nel vivaio non fa sconti agli attaccanti di qualsiasi calibro" si legge sul giornale in edicola.