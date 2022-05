Gazzetta dello Sport: “Buongiorno-Zima: com’è verde il muro del Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Buongiorno e Zima in questa stagione hanno dimostrato di esser in grado di poter vestire la maglia del Torino. "Un nuovo bunker è nato al Filadelfia: 22 anni Buongiorno, 21 Zima. Diversi in tutto, o quasi. Però due o tre qualità li avvicinano: solidi, tosti, alfieri di una nuova gioventù granata affidabile. Sta fiorendo una nuova generazione di difensori all’ombra dei senatori" scrive il quotidiano. Il Toro ha chiuso con la quinta miglior difesa del campionato. Da quando in Serie A si assegnano i 3 punti a vittoria, è stato il secondo miglior rendimento: 41 i gol subiti, meno solo nel 2018-19 (37). "Una fetta di merito - continua il quotidiano - ce l’hanno Buongiorno e Zima, sbocciati dopo percorsi