Gazzetta dello Sport: “Carica Juric”

"Il Frosinone ha solo un punto meno di noi, è uno scontro diretto per il centro classifica": così Ivan Juric presenta il match che andrà in scena domani alle 12.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il tecnico granata domani non avrà a disposizione Linetty e al suo posto giocherà Ricci: "Spero che Ricci riesca a darci lo stesso equilibrio che ci ha garantito Linetty" ha detto Juric. Davanti spazio ovviamente alla coppia Zapata-Sanabria che ha deciso il match contro l'Atalanta: "Vedo che è nata una coppia affiatata. Tra loro parlano spagnolo e si intendono sui movimenti da fare. C'è fiducia? Sì, ne ho tanta perché da un paio di mesi osservo i miei giocatori lavorare con serietà e determinazione, si è creato un bello spirito, tutti hanno il desiderio di crescere e questo atteggiamento è premiante" ha spiegato Juric.