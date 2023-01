Gazzetta dello Sport: “Come sfreccia Aina: potenza e dribbling, l’esterno è pronto”

Per la gara contro l'Empoli finalmente Ola Aina tornerà a disposizione di Ivan Juric. Dopo 3 mesi ai box a causa della lesione miotendinea al bicipite femorale rimediata il 23 ottobre contro l'Udinese, l'esterno nigeriano domani contro i toscani sarà tra i convocati del tecnico granata. "Juric ha riaccolto in gruppo Aina con piacere, diciamo pure con sollievo. L’allenatore sa bene che ritrova un giocatore che non può essere nella condizione fisica migliore, e quindi va centellinato. Però questo recupero è strategicamente importante perché permette al tecnico di avere un’alternativa sulle fasce (Ola può farle entrambe) in maniera da concedere qui e là un po’ di riposo a Singo e Vojvoda" si legge sul quotidiano. Sul suo possibile impiego al Catellani la Rosea scrive: "Juric sta valutando se impiegarlo in partenza e tenerlo dentro finché regge, oppure portarlo in panchina e inserirlo nel finale se occorresse richiamare, per totale esaurimento di energie, una delle due ali. Il