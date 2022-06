Gazzetta dello Sport: “Cravero soddisfatto della stagione: un Toro da 7”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Roberto Cravero, oggi opinionista sportivo, e prima figura importante nel Torino si è dichiarato soddisfatto dalla stagione che il Torino di Ivan Juric ha svolto nel complesso. Buone parole per il difensore Gleison Bremer, che si è rivelata la scoperta dell'anno: "Il premio di miglior difensore della Serie A - riporta la Gazzetta dello Sport - è meritato, perché ha dimostrato contro tutti gli attaccanti più importanti di essere dominante. Mai nessun centravanti lo ha messo in difficoltà: merita il palcoscenico anche per la sua serietà e per il comportamento". Sulla stagione dei granata, invece, commenta così: "Da tifoso sul divano di casa, mi sono spesso divertito nel vederlo giocare. [...] Ciò che ho apprezzato di più, è che ha dato una possibilità a tutta la rosa: ha coinvolto tutti i calciatori. [...] Dopo due annate sofferenti, il Toro è stato anche divertente: dopo un campionato così positivo ora le aspettative aumentano, tutti si aspettano un miglioramento»". La situazione Belotti, al contrario, ha lasciato tutti un po' perplessi, come Cravero ribadisce: "Ammiro e rispetto Belotti per ciò che ha dato al Toro. Non solo in campo, è stato una persona seria che ha sempre onorato la maglia e la fascia. E al Toro onorare la fascia non è facile. Qualsiasi scelta farà sarà rispettata dai tifosi, ma mi dispiace che al 4 giugno non abbia ancora comunicato cosa vuole fare. Sono stupito da questo ritardo di comunicazione".