Gazzetta dello Sport: “Exploit Bellanova”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra i vari temi trattati ha affrontato anche quello riguardante l'exploit di Bellanova, che in questa stagione al Torino si è rivelato uno dei protagonista. A seguire le parole del quotidiano: "Bellanova è stato uno dei volti da copertina della Serie A, uno dei protagonisti del Torino che spera di ottenere il biglietto per il playoff della Conference League 2024-2025: se domani sera la Fiorentina vincerà la finale di Conference contro l’Olympiacos, i granata torneranno in Europa. Nei numeri si racconta meglio la galoppata dell’esterno che il Torino, in estate, ha acquistato dal Cagliari con un investimento da sette milioni. Per la media voto in Serie A, Bellanova ha conquistato il podio d’onore: è il secondo esterno con quella più alta (6,4) alle spalle dell’interista e campione d’Italia Dimarco (6,51)".