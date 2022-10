Gazzetta dello Sport: “Fiducia totale in Juric: così Pellegri si è preso il Toro”

Due gol in una settimana per Pietro Pellegri: dopo la rete col Cittadella, il centravanti classe 2001 è andato in rete anche contro l'Udinese alla Dacia Arena e ha permesso al Torino di trovare i tre punti in uno stadio in cui questa stagione non aveva vinto ancora nessuna delle squadre ospiti. "Ieri Juric ha concesso una giornata libera alla squadra (gli allenamenti riprendono oggi), ma il mattino successivo alla gara di campionato al Fila c’è sempre un presidio fisioterapico a disposizione di chiunque volesse beneficiare dei massaggi dello staff. Da questa immagine emerge il senso della normalità con la quale il nuovo Pellegri sta vivendo il momento più felice da quando è tornato in Serie A dopo gli anni di Monaco" scrive il quotidiano.