Gazzetta dello Sport: “Gineitis cresce e si prende il Toro”

"Un ragazzo con la sua mentalità arriverà lontano": queste sono state le parole di Juric nel post partita di Lecce-Torino riferite a Gineitis. Il centrocampista lituano con i giallorossi è stato schierato dal primo minuto in mezzo al campo di Ricci e Linetty nel 3-5-2 e ha risposto presente: "Pur navigando nel pieno dei suoi diciannove anni, la sensazione è che Gineitis sia diventato già grande. Per il giovedì di Coppa tira aria di riconferma. E' tra i granata che corre di più. Spesso si ferma una mezzoretta extra al Filadelfia per lavorare sulla tecnica o per affinare il calcio di punizione. Una specialità nella quale è tra i più precisi" si legge sul quotidiano.