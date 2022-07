Gazzetta dello Sport: “Horvath e Radonjic, le due scoperte granata”

L'attenzione del tecnico granata Ivan Juric, in questa prima parte di ritiro a Bad Leonfelden, sembrerebbe essere stata catturata in particolar modo dai due trequartisti Horvath e Radonjic: "Sono loro i due volti di un Toro che cresce e che corre verso la nuova stagione con una voglia incredibile di convincere e di stupire. Le priorità di Juric, in questa fase del precampionato - scrive la Gazzetta dello Sport - sono chiaramente concentrate sulla crescita globale del gruppo, ma al tecnico non sono sfuggite le prime felici impressioni ricavate da questi due trequartisti". Con l'ungherese che dopo un prestito in Ungheria ha ritrovato la strada, venendo eletto miglior giovane con 19 gol e 12 assist, e con il serbo che, secondo Juric, ha le capacità giuste per fare numeri, la trequarti del Torino potrebbe piano piano star prendendo forma, e il tecnico granata sa di doverci prestare molta attenzione. Domani, l'amichevole contro il Trabzonspor, potrebbe essere di nuovo un'opportunità per i due giocatori di mettersi in mostra.