Gazzetta dello Sport: “Il muro Milinkovic”

Nel derby il Torino ha mantenuto per le sedicesima volta in questa stagione la porta inviolata. Se all'andata Milinkovic era stato protagonista in negativo del match, sabato è stato determinante in due occasioni ai fini del risultato: "Un bravo a Milinkovic lo hanno dedicato tutti gli osservatori (per la Gazzetta, e non solo, è stato il migliore in campo) presenti sugli spalti, ma è l’intera organizzazione difensiva, assicurata pure dai centrocampisti, a meritare gli applausi" scrive il quotidiano.